Le Lamborghini invadono le strade di Riccione e Misano

Prologo delle Lamborghini World Final mercoledì pomeriggio in viale Ceccarini a Riccione. Ad anticipare il lungo weekend di gare una parade celebrativa partita da Misano World Circuit fino al cuore della Perla Verde. In parata nove vetture iscritte alle gare, scortate da due esemplari di Huracán STO nella versione omologata per la strada e dalla speciale Huracán coupé della Polizia di Stato. Ad attendere i piloti e le vetture in viale Ceccarini: Andrea Dionigi Palazzi, Assessore a Demanio, Affari Generali e Politiche Comunitarie del Comune di Riccione; Federica Teneggi, Lamborghini Super Trofeo EMEA Series Coordinator; Chris Word, Lamborghini Super Trofeo North American Series Coordinator; Andrea Albani Managing Direcotr di Misano World Circuit e Aldo Drudi, designer che ha realizzato l’artwork delle World Final 2021. Ospiti anche Guido Meda e Davide Valsecchi di Sky Sport che partecipano come wild card alla gara del Campionato Europeo e alle World Final. Il programma di gare inizia venerdì 29 ottobre con ingresso gratuito al pubblico, nelle tribune coperte. In pista 60 vetture da corsa Huracán Super Trofeo si sfideranno in pista per decretare i campioni del mondo del campionato monomarca. È l’ottava edizione delle Lamborghini World Final, per la prima a Misano World Circuit.