Le Monde e Guide Routard eleggono il territorio destinazione turistica 2023

Dalla vacanza slow a piedi, in bicicletta e a cavallo nel Parco Interregionale del Delta del Po- gemma Unesco tra le più rilevanti d'Europa per la ricchezza di biodiversità - passando per Bologna Città dei Portici Patrimonio Unesco e Città Creativa della Musica Unesco, fino alla Rimini felliniana, i media francesi promuovono sempre più l'Emilia-Romagna come destinazione turistica 2023.

Il mese scorso (sabato 6 maggio) il prestigioso quotidiano “Le Monde” nella versione online (17 milioni di visitatori unici mensili), ha pubblicato l’articolo del giornalista Olivier Razemon “Le delta du Pô, paradis des oiseaux” (“Il Delta del Po, paradiso degli uccelli”), ripreso sabato 3 giugno nella versione cartacea su pagina intera (479.243 copie cartacee, di cui 472.767 in abbonamento, con oltre 10 milioni e 500 mila lettori). Una celebrazione del prezioso ecosistema di valli e lagune del Parco Interregionale del Delta del Po, Riserva MAB Unesco, dove hanno trovato dimora oltre 350 specie di uccelli selvatici, tra cui i magnifici esemplari di fenicotteri rosa. Nei due reportage, il giornalista racconta anche della tradizionale pesca dell’anguilla, che in questo territorio trova il suo habitat naturale.

Gli articoli nascono a seguito di un educational organizzato in aprile da parte di APT Servizi Emilia-Romagna (con il supporto di Comune di Comacchio, Comune di Ferrara, del Consorzio Po Delta Tourism e di Visit Romagna) e dopo un’attività di media relation di APT Servizi Emilia-Romagna a fine 2022, grazie alla quale Razemon ha inserito il Parco Interregionale del Delta del Po - unica destinazione italiana selezionata- all’11mo posto tra le 20 mete internazionali da visitare, nel supplemento di dicembre del noto quotidiano: "Le 20 Destinazioni di Le Monde 2023".

Anche Bologna città d’arte Unesco e Rimini con il “Fellini Museum” - unico Museo Diffuso che si struttura a Rimini in tre spazi distinti, Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor e Piazza Malatesta –sotto i riflettori della stampa francese. A febbraio di quest’anno, Guide Routard (la “Lonely Planet” francese di chi viaggia con zaino in spalla e in modo indipendente), ha indicato Rimini e il Fellini Museum, “superbo omaggio al Maestro”, come meta di vacanza 2023, nell’articolo pubblicato sul sito web routard.com (2 milioni di visitatori mensili francesi), dal titolo “Italie - Rimini, balade inspirée dans la ville de Federico Fellini” (Italia - Rimini, passeggiata ispirata nella città di Federico Fellini). Questo mese protagonista anche Bologna nella newsletter di Guide Routard (inviata ad oltre 200 mila iscritti), nell’articolo: “Bologne, 5 raisons d’y aller” (“Bologna-5 ragioni per andarci”). Un invito a conoscere la Città dei Portici Unesco, e da lì partire alla scoperta delle altre mete d’arte dell’Emilia-Romagna.

L’attenzione dei media francesi proseguirà anche questa estate. Dal 19 giugno al 10 luglio, il regista di “TV5 France” Julien Bur girerà le 9 province emiliano-romagnole, per le riprese del reportage di 52 minuti “Emilia-Romagna, Viaggio attraverso il cuore dell’Italia”, che, a partire dal 2024, verrà trasmesso 8 volte in 2 anni, sia sul canale TV5 France, che sulla piattaforma internazionale SVOD di France Télévision. Il progetto è frutto della collaborazione di APT Servizi Emilia-Romagna con Enit Francia, le 3 Destinazioni Turistiche -Visit Romagna, Bologna Welcome, Visit Emilia- e altri partner regionali.