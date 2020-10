Le palestre sul piede di guerra contro il nuovo decreto: la protesta scende in "piazza"

Le palestre riminesi sul piede di guerra per protestare contro lo stop all’attività imposto lunedì dal nuovo Dpcm. “Palestre in rivolta!” è il titolo della manifestazione in programma alle 10.30 al Parco Tiberio Rimini. All'iniziativa parteciperanno tutti gli appassionati di fitness e titolari delle palestre di Rimini e d’intorni.

I promotori della protesta chiedono diritto allo sport anche nei luoghi chiusi, almeno fino alle ore 18 come in tutti gli altri settori. Sensibilizzazione nei confronti delle società e associazioni sportive non riusciranno a riaprire o sostenere i costi di ripresa. Esprimere il dissenso alla definizione che il fitness non sia un’attività indispensabile o da praticare se necessario. Sono circa 250 i titolari di centri fitness e studi benessere che in questi giorni si stanno confrontando per trovare soluzioni e fare squadra per tenere testa al difficile momento.