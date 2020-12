Le più belle foto di Rimini, ecco i vincitori del contest organizzato da VisitRimini

Il fascino di Rimini ha fatto colpo ancora una volta: sono state 991 le foto partecipanti al concorso online organizzato da VisitRimini, tra agosto e ottobre 2020. Una conferma della straordinaria passione che la città suscita evolvendosi. Rimini non è più vista solo come destinazione balneare: si fa anticipatrice di tendenze, di stili di vita, destando interesse in tutte le stagioni. Il contest ha voluto catturare gli sguardi sia della vita di spiaggia, sia della vita cittadina, proprio a dimostrare l’imprescindibile connubio di cui è fatta Rimini: la potente presenza della natura con il mare pulito e le ampie spiagge sabbiose e la sua anima culturale, dalla storia millenaria e dalle tradizioni genuine e raffinate al tempo stesso.

E le scelte della giuria hanno ben interpretato questo nuovo spirito. Il mare, con tutta l’energia naturale di una sera di temporale, che incanta una coppia e sprigiona la magia di un momento unico. La città, che con la sua rigenerazione rende godibile un ponte bimillenario, da una prospettiva nuova, attiva e rilassante in un unico gesto che ha il gusto della contemplazione.

È stata la giuria che si è riunita il 17 novembre scorso alla presenza di un pubblico ufficiale e composta da Marina Lappi di VisitRimini, Errica Dall’Ara dell’Ufficio Stampa Turistico del Comune di Rimini e Giorgio Salvatori, fotografo professionista, a selezionare gli scatti vincitori. E non è stato un compito facile, visto il numero e la qualità di immagini in concorso per le due categorie: Riminibeachlifestyle e Riminicitylifestyle. I criteri previsti dal regolamento hanno guidato la scelta: qualit , intesa come valutazione dello spessore tecnico dell’opera, stile inteso come valutazione dell’aspetto artistico, originalità, intesa come interpretazione creativa del tema del concorso.

PREMIO RIMINI BEACH LIFESTYLE A MATTEO RABAIOTTI

Matteo Rabaiotti – @matteorabaiotti

https://www.instagram.com/p/CFPsJwosezl/

"Era una notte di fine estate e Rimini era bellissima - commenta Matteo Rabaiotti - I lampi incombevano in lontananza e io cercavo di ripararmi dal vento sotto il faro di levante. Fotografavo le onde che s’infrangevano sugli scogli quando sono arrivati quei due ragazzi... belli, giovani e spensierati. Fu come guardare dentro l’occhio di un ciclone: nella quiete della penombra loro si coccolavano, sereni e imperturbabili, mentre tutt’attorno ruotava la tempesta. Quello che cerco di dire è che, se hai una macchina fotografica fra le mani e vedi l’amore balenare nell’oscurit , non puoi fare a meno di mettere a fuoco e scattare".





Nota biografica

Matteo Rabaiotti, nato a Rimini, classe 1983. Fotoamatore.

"Mi sono avvicinato alla fotografia circa tre anni fa. Come tutti ho iniziato con attrezzature da poco che ho via via migliorato col tempo. Ora utilizzo una reflex full frame dalla quale cerco di tirare fuori sempre il massimo. Ogni uscita è un’occasione per fare pratica, perfezionare la tecnica, ma soprattutto per osservare. La fotografia, infatti, ti insegna a vedere quello che gli altri non vedono, a entrare nella profondità delle cose, arrivare alla loro essenza più intima. Per me è un gran divertimento. Metto l’occhio nel mirino ed è come alzare il volume. Sento la musica come i pazzi. Sento il rock’n’roll".

PREMIO RIMINI CITY LIFESTYLE A STEFANO ZACCARDI

Stefano Zaccardi –@stefano.zaccardi.fineart

https://www.instagram.com/p/CDmW28XlRrC/

"C'è un momento in cui la passione diventa ricerca, missione, ossessione – commenta Stefano Zaccardi. Da sempre appassionato di fotografia, dal 2012 sono alla ricerca di nuovi punti di vista per osservare il nostro pianeta. La mia missione è quella di trasmettere, attraverso le immagini, la sensazione unica di essere completamente immersi nel paesaggio, lontani da tutti gli elementi antropici che riempiono le nostre vite e ci allontanano dall'ancestrale bisogno di sentirci liberi, quindi vivi".

Nota biografica

Stefano Zaccardi nato a Roma nell’82, residente a Rimini dal 2013.

"Scatto da ormai 10 anni, durante i quali ho potuto lavorare - anche se mai a tempo pieno - con matrimoni, scatti di reportage e moda, fino ad approdare nel mondo della fotografia di paesaggio, che riesce a conciliare la fotografia con l'altra mia grande passione per il viaggio e l'avventura".

Essendo la qualità di molte delle immagini partecipanti al concorso di indubbio valore artistico, VisitRimini ha deciso di farne una mostra fotografica che sarà allestita nelle prossime settimane al Visitor Center di Rimini, perché è importante che un patrimonio simile possa essere ammirato in modo adeguato.