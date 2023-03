Le ragazze di San Patrignano in visita alla Questura di Rimini

Nella mattinata di mercoledì, in occasione della “Festa della Donna”, grazie ai consolidati rapporti tra la Comunità di San Patrignano e la Polizia di Stato, è stata promossa un’iniziativa che ha permesso a 13 ragazze ospiti della Comunità di conoscere personalmente la realtà lavorativa affrontata giornalmente dai poliziotti, visitando alcuni uffici della Questura. L’obiettivo della giornata è stato quello di avvicinare le ragazze alla Polizia in maniera positiva, mettendo in luce gli aspetti del lavoro che riguardano la vicinanza, l’assistenza ed il supporto degli operatori alle persone in difficoltà

Il Questore Lavezzaro, che ha ascoltato le ragazze che in maniera spontanea, hanno raccontato con orgoglio il percorso intrapreso, le ha salutate “incoraggiandole a prendere in mano il loro destino senza arrendersi mai”. Nel corso della mattinata le giovani hanno visitato la Centrale Operativa, prendendo cognizione delle continue richieste di aiuto che provengono dai cittadini. Proseguendo, hanno fatto visita agli uffici della Polizia Scientifica, che viene interessata quando c’è l’esigenza di cristallizzare la scena del crimine. Inoltre, sono state accompagnate presso l’Ufficio Stalking e Minori, che ha come peculiarità la protezione delle Donne perseguitate e dei minori che hanno bisogno di aiuto.

Infine, hanno incontrato i poliziotti che giornalmente ricevono i cittadini stranieri che richiedono il permesso di soggiorno ed hanno visitato anche l’ufficio passaporti, in queste settimane particolarmente oberato di lavoro. L’incontro si è concluso con un “brindi” e con la consegna delle mimose a tutti le partecipanti.