Le regole anti-covid affossano i cinema, Giometti: "Mai visto un Natale così"

Quello natalizio per il cinema è sempre stato il periodo più caldo dell’anno. Complici i cinepanettoni e pellicole cult, tra Natale e Santo Stefano la corsa a una poltrona davanti al maxischermo caratterizza il clima delle festività ma quest'anno, con la complicità della pandemia, le cose sembrano aver preso un'altra piega. Sale aperte, nonostante le prescrizioni, e tanti film italiani e stranieri di grosso spessore non hanno richiamato il pubblico atteso dai gestori. "Natale è stato un disastro - commenta Massimiliano Giometti, l'imprenditore riccionese titolare dei multisala della Perla Verde e di Rimini - e Santo Stefano non promette meglio". L'obbligo delle mascherine ffp2 e il divieto di consumare cibi e bevande in strada sembrerebbe aver dissuaso gli amanti del grande schermo a mettersi in fila ai botteghini ma, come sottolinea lo stesso Giometti: "C'è stata tanta cattiva pubblicità e le notizie sulle aperture sono state date male e questo caos mediatico ha fatto sì che il pubblico disertasse le sale".

"Quei pochi spettatori che abbiamo avuto - prosegue l'imprenditore - si sono presentati senza le mascherine adeguate, per fortuna ci siamo attrezzati per venderle direttamente noi. Se le proiezioni vanno male come pubblico, poi, non parliamo di quello che succede nei bar all'interno dei cinema. Per le festività avevamo fatto le scorte di pop corn e altro ma la decisione di non far consumare cibi e bevande all'interno è stata un'altra mazzata. Sembra che la colpa dei contagi sia stata data solamente a noi ma, in realtà, vigiliamo continuamente affinchè durante la proiezione vengano mantenute le regole anti-covid. I ragazzi continuano a girare nelle sale per verificare che gli spettatori, anche una volta spente le luci, continuino ad indossare la mascherina".