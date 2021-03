Le rose di Maranello in pista a Misano per le Finali Mondiali Ferrari

Al via a MWC le Finali Mondiali Ferrari 2020, che dopo il rinvio a novembre 2020 presentano in pista una cinquantina di vetture dei Programmi XX, F1 Clienti e del Ferrari Challenge. Sarà una edizione diversa dalle precedenti a causa delle limitazioni negli spostamenti che hanno ridotto il numero dei partecipanti attesi e per lo svolgimento dell’evento che sarà a porte chiuse. Il rombo delle Ferrari in pista è una delle colonne sonore della Motor Valley, un concentrato di tradizioni e passioni che esprime in Emilia-Romagna un calendario di eventi di profilo mondiale. “E’ motivo d’orgoglio per noi ospitare questo evento mondiale – dice Andrea Albani, managing director MWC – all’interno di una struttura che è nel pieno di un programma di investimenti con l’obiettivo di consolidarne la presenza nell’elite dei circuiti internazionali. C’è in tutti il rammarico per l’impossibilità di ospitare il pubblico che avrebbe ulteriormente colorato le Finali Mondiali Ferrari. Grazie alle piattaforme televisive e online il messaggio dell’offerta della Motor Valley arriverà ugualmente in tutto il mondo”.

In Italia, tutte le gare saranno trasmesse in diretta da Sky Sport, sul canale Sky Sport F1, mentre le Finali Mondiali saranno visibili anche sul canale Sky Sport 1. Nel corso del fine settimana saranno anche previsti collegamenti in diretta con Sky Sport 24. La diretta con commento in inglese sarà invece visibile sul sito live.ferrari.com Ferrari Challenge. Si svolgerà l’ultimo atto delle serie europea e statunitense e in pista si assisterà ad un confronto diretto tra i piloti dei due campionati che si contenderanno i titoli ancora vacanti. Si aggiungeranno alcuni piloti del Challenge UK, come il neocampione Lucky Khera, autore di una stagione in cui ha conquistato il successo in tutte le gare disputate. Programmi XX e F1. In pista le vetture dei programmi più esclusivi del Cavallino Rampante. Da evidenziare la presenza di una F2007 e una F2008 che vennero portate in gara da Kimi Räikkönen e che consegnarono a Maranello due titoli mondiali Costruttori. Finali Mondiali. Domenica si assegneranno i titoli di campione del mondo del Trofeo Pirelli e la Coppa Shell. Sfida attesa fra i due trionfatori del Trofeo Pirelli, Emanuele Maria Tabacchi (Rossocorsa) e Cooper MacNeil (Ferrari of Westlake), mentre in Coppa Shell si iscrivono alla contesa Roger Grouwels (Race Art-Kroymans) e Brad Horstmann (Foreign Cars Italia).

Giovedì termineranno le prove libere; domani e sabato si svolgeranno le gare che chiuderanno le stagioni europea e americana. Domani Gara 1 della Coppa Shell alle 12:45; alle 15:20 il Trofeo Pirelli. Sabato il programma si replicherà con gli stessi orari. Domenica alle 9:20 la Finale Mondiale della Coppa Shell; alle 11:20 inizierà la sfida per decretare il campione del mondo del Trofeo Pirelli.