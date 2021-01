Le scuole bellariesi rimesse a nuovo dopo la pausa natalizia

Tanti i lavori condotti nell’ultimo periodo nelle scuole di Bellaria Igea Marina, approfittando del periodo di sospensione dell’attività didattica per le festività di fine anno. Chi non si è fermato, è il personale incaricato alle opere di sistemazione e manutenzione. Tra queste, si segnala il completamento dei nuovi camminamenti resisi necessari per raggiungere le aule negli ingressi separati anti Covid-19: realizzati alle scuole dell’infanzia Bosco Incantato e Delfino (dove è stato anche aperto un nuovo cancelletto), oltre che alle scuole primarie Carducci e Tre Ponti. Realizzato poi un nuovo manto erboso sintetico esterno alla scuola dell’infanzia Cervi, e completata l'imbiancatura dei locali interni delle scuole dell’infanzia Allende e Piccolo Incanto, oltre che al secondo piano della scuola media Panzini.

Negli ultimi giorni si sono ultimate anche le attività di cablaggio strutturato per migliorare la connessione wifi alla stessa media Panzini, alla primaria Manzi e alla Delfino; in corso di completamento analogo intervento alle primarie Carducci, Pascoli e Tre Ponti. Completato inoltre un intervento idraulico sulle tubazioni della scuola dell’infanzia Il Gabbiano, mentre alla scuola primaria Ferrarin è stato livellato il parcheggio, con chiusura delle buche, per migliorare il raggiungimento del plesso lato porto canale.

Previsto inoltre l’arrivo di nuovi giochi didattici per l’esterno delle scuole dell’infanzia Cervi e Allende, con quest’ultima che sarà interessata da un completo rifacimento dell’area giochi, per risolvere le criticità legate agli accumuli d’acqua in caso di piogge abbondanti. Infine, si segnala che è stata sistemata la pensilina alla fermata del bus scolastico in via Caprera ed è stato acquistato per tutte le scuole nuovo materiale di consumo e cancelleria. Un insieme di interventi a cui ne seguiranno di nuovi nelle prossime settimane, che interesseranno anche altri plessi scolastici di Bellaria Igea Marina.