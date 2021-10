Le scuole Karis inaugurano l’anno scolastico

Accade dal 1973. Le scuole pubbliche-paritarie Karis aprono, il nuovo anno scolastico con il tradizionale appuntamento tra studenti, famiglie ed educatori, d’inizio dei corsi di studio (2021/2022). L’appuntamento si rinnova sabato (9 ottobre – ore 9.00 - Teatro Tarkovskij – Via Brandolino), aperto dalla S.S messa officiata dal Vescovo di Rimini, Monsignore Francesco Lamabiasi, di cui saranno protagonisti i 50 studenti maturandi dei licei classico, scientifico, linguistico Karis: 25 ragazze e 25 ragazzi.

Saranno loro ad essere chiamati uno per uno sul palco per presentarsi alla platea di familiari e insegnanti. Soprattutto, lo faranno anche via web (https://www.youtube.com/watch?v=C-kKkfnzpng) di fronte a tutte le altre allieve e gli allievi di asili, scuole elementari, medie, licei di Rimini e Riccione. La comunità educante Karis, infatti, è oggi costituta, da più di 1300 studenti. Un’esperienza formativa con 5 ordini scolastici, 8 istituti fra Rimini e Riccione, con 200 bambini negli asili e nei nidi, 500 all’elementari, 300 iscritti alle medie, 300 ai licei, accompagnati ogni giorno nel loro precorso formativo da 200 insegnanti.

A rendere ancora più forte significato e valore educativo, culturale, sociale dell’evento, sarà un gesto importante per tutta la città di Rimini, la titolazione alla memoria di Don Giancarlo Ugolini della rotonda di Bellariva (ex piazzale Gondar), situata proprio a pochi metri dalla sede delle scuole medie e superiori Karis della Comasca. L’iniziativa, promossa dal “Comitato 10° Anniversario”, costituitosi due anni fa per ricordare la figura di religioso ed educatore e la sua straordinaria testimonianza di vita e passione per la libertà, vedrà anch’esso la partecipazione del Vescovo di Rimini, Monsignore Francesco Lambiasi e del sindaco di Rimini. Con loro i rappresentanti del comitato e della Fondazione e delle scuole pubbliche-paritarie Karis.

La Fondazione Karis e il suo impegno educativo sono infatti nati grazie all’impegno originario di Don Giancarlo Ugolini e di sua sorella Gabriella Ugolini Zanotti. Impegno testimoniato dal ruolo d’insegnante ricoperto per decenni da Don Ugolini nelle scuole medie superiori di Rimini: dal liceo classico Giulio Cesare, all’Istituto Valturio, al Liceo scientifico Serpieri, al Liceo scientifico Einstein ed al liceo classico Dante Alighieri della Karis. Un ruolo ricordato con chiarezza dalle parole dei rappresentati del “Comitato 10° Anniversario”: “In una Rimini uscita dal disastro della seconda guerra mondiale e sulla scia di un grande testimone cristiano quale Alberto Marvelli, don Ugolini è stato, con un timbro tutto suo e con peculiari caratteristiche, un protagonista di una rinnovata presenza della Chiesa. È stato padre per aver riconosciuto di essere figlio, ed è proprio da questa posizione umana che ne è nata la sua paternità per migliaia di persone”.