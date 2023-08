Le servono i soldi per la droga, accoltella la mamma per avere 40 euro

Il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto e ottenuto dal gip Raffaella Ceccarelli il giudizio immediato nei confronti di una 24enne che, lo scorso 29 giugno, aveva ferito la madre con un coltello. La ragazza, dipendente dalla droga e con dei disturbi psichiatrici, durante un alterco con la mamma per ottenere i 40 euro che le servivano per acquistare una dose aveva afferrato un coltello scagliando alcuni fendenti che avevano ferito la donna alle braccia. A scatenare la lite in famiglia, secondo quanto emerso, era stato il rifiuto da parte del Sert di fornire il metadone alla 24enne in quanto sotto l'effetto dell'eroina. La giovane, tornata a casa, si era prima inflitta alcune ferite e quando la madre era rientrata dal lavoro era scoppiato l'alterco. In quella occasione la figlia era stata arrestata in quanto ritenuta pericolosa. Difesa dagli avvocati Marco De Pascale e Piergiorgio Tiraferri la 24enne dovrà affrontare il processo fissato per il prossimo 9 novembre.