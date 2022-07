Le Shopping Night di Santarcangelo diventano “stellari” in occasione dei Saldi

Uno shopping all’insegna dell’allegria anche grazie alle band musicali che i locali del centro metteranno a disposizione per allietare gli ospiti di Santarcangelo: il Caffè Centrale ospiterà il duo Taxi Moon, il Vicolo di Brused vedrà l’esibizione degli Swing Epoque, l’OltreBorgo suonerà con i Nichelisti Attivi e anche il Caffè Clementino farà risuonare il parco con una band. Il centro di Santarcangelo sarà un fiorire di stelle, quelle rappresentate dai palloncini dorati che segneranno le attività associate a Città Viva (l’associazione commercianti di Santarcangelo) organizzatore della serata. Facendo acquisti presso i negozi “stellati” i clienti avranno a disposizione un Caffè Omaggio che potranno consumare presso i bar aderenti all’iniziativa (Caffè Commercio, Pasticceria Succi, OltreBorgo, Caffè Clementino). A completare l’offerta clementina anche il Mercatino degli Artigiani che si svolgerà in Piazza Ganganelli e proseguirà nella giornata di Sabato. Un’occasione unica per godersi una serata a Santarcangelo, tra aperitivi, cene, vino, musica e, soprattutto, tante occasioni in saldo… sotto le stelle di Santarcangelo.