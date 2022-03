Dal mercato del mare a la Vita Dolce, le spiagge di Rimini pronte a un ricco calendario di eventi

Si guarda al futuro con fiducia e ottimismo, sulla spiaggia di Rimini: giovedì è stato presentato, insieme all’amministrazione, il programma dell’estate 2022 della rete balneare Piacere Spiaggia Rimini, ufficio marketing della Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini Sud e punto di connessione di molte realtà del settore balneare del territorio. Le iniziative ruotano attorno ai temi della cultura,della sostenibilità e della promozione enogastronomica. Grande attesa per l’evento La Vita Dolce, fiore all’occhiello delle iniziative 2022: una mostra fotografica sulla riva del mare che si sviluppa su uno spazio esteso di diversi chilometri, a un passo dall’acqua, in programma dal 1° luglio al 30 agosto. L’esposizione fotografica trae spunto dal volume di Gianni Donati e Pio Sbrighi, Rimini di Pietra, Nuvole e Sale, un volume che racconta un’altra Rimini in 200 scatti in bianco e nero che vede la partecipazione di Marco Missiroli. Il contenuto a vocazione culturale delle fotografie si unisce, nel progetto de La Vita Dolce, alla forma della verve del bagnino riminese: non un’esposizione artistica ristretta ed elitaria da museo o da galleria d’arte, ma percorso “pop”, leggero senza essere superficiale, che porta i lati più intimi e meno noti di Rimini al pubblico in spiaggia. Le fotografie parlano col contesto in cui si trovano, che è la spiaggia di Rimini, icona del turismo balneare e destinazione universale del divertimento e della spensieratezza.

Sbarca in spiaggia, quest’estate, anche Il Mercato del Mare, un’operazione di valorizzazione del territorio emiliano-romagnolo: Emilia e Romagna arrivano al turista fin sotto l’ombrellone e al centro di questa narrazione c’è la spiaggia di Rimini. Un network di aziende dell’eccellenza enogastronomica, di operatori del balneare e di albergatori ed enti di promozione turistica che, collaborando, creano un’offerta comune in un unico pacchetto da vendere fisicamente dove c’è la stragrande maggioranza di turisti: a Rimini. Box di beni e servizi della produzione regionale, presidi itineranti in spiaggia, convenzioni per esperienze nelle destinazioni dell’entroterra e della costa: il Mercato del Mare sarà l’Emilia-Romagna in scatola, un’operazione di promozione che mira alla fidelizzazione, alla scoperta, all’impatto sull’incoming. Correlato al progetto è Easybike, un portale per la scoperta della Via Romagna e non solo, che verrà attivato durante l’estate. Si parte da un servizio di e-bike sharing sul lungomare, su diversi centri smistamento, e si arriva alle esperienze di degustazione, trekking, aperitivi in collina attraverso gli itinerari delle vicine destinazioni. La spiaggia abbraccia così un’iniziativa che ha forte identità turistica, ma in modalità sostenibile e green.

Ai programmi per il 2022 si aggiungono le operazioni di routine che Piacere Spiaggia Rimini porta avanti già da diversi anni: il potenziamento dei servizi dog friendly, l’implementazione di progetti di animazione e di edutainment, le partnership per la realizzazione di progetti dalla forte corporate social responsibility, e ovviamente supporto alle attività di solidarietà e beneficenza, d’estate come d’inverno. Il gruppo tornerà anche ad organizzare, come nelle stagioni precedenti, i grandi eventi che da sempre sono parte fissa del calendario riminese. Nelle prime settimane di luglio, nell’ambito della Settimana Rosa, torna Un Mare di Rosa, il maxi-evento che riunisce i due celebri format di Piacere Spiaggia Rimini, Un Mare di Vino e Un Mare di Fuoco. La novità delle novità è che quest’anno la grande kermesse che vede 40 punti spettacolo e 30 cantine dell’entroterra sulla riva del mare raddoppia, andando in scena il venerdì e il sabato della Pink Week. Le date precise verranno comunicate quando sarà fissata la Notte Rosa. Al via ad agosto la seconda edizione di Un Mare di Sport, quattro settimane di eventi sportivi diffusi su centinaia di campi attrezzati della spiaggia, che inglobano fasi finali di campionati di FootVolley, beach volley, tavolino e beach tennis. In fase di pianificazione anche gli appuntamenti di intrattenimento solidale all’Arena del Mare, che l’anno scorso ha visto il suo grande esordio con Enzo Iacchetti impegnato nella raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana. Il tutto, nella cornice di celebrazioni per il Cinquantesimo della Cooperativa Operatori di Spiaggia che, fondata nel 1972, racconterà in convegni ed incontri aperti la storia di mezzo secolo di spiaggia