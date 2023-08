Le strane abitudini incastrano lo spacciatore, arrestato con oltre un etto di cocaina

Da alcuni giorni il personale della Squadra Mobile della Questura di Rimini teneva d'occhio un cittadino albanese 33enne sospettando che, nella zona di piazzale Bendetto Croce, gestisse uno spaccio di cocaina. Gli inquirenti hanno così messo in piedi un servizio di sorveglianza scoprendo che, tutte le volte che arrivava davanti alla porta del suo appartamento poco lontano, si guardava intorno con fare circospetto e prelevava una chiave per poi entrare, rimanere alcuni minuti all'interno e uscire. Sospettando che si rifornisse di dosi da spacciare, nel pomeriggio di mercoledì gli agenti sono entrati in azione fermando il 33enne appena uscito dalla casa. Perquisito, è stato trovato in possesso di 3 involucri contenenti cocaina e 370 euro in contanti. Gli accertamenti sono stati così estesi all'appartamento dove, oltre a tutto il kit necessario per confezionare le dosi, è stato trovato un sasso della stessa sostanza stupefacente del peso di 94 grammi. Una ulteriore perquisizione all'auto dell'albanese ha fatto scoprire, in una scatola calamitata nascosta sotto la scocca della vettura, 37 dosi sempre di cocaina. In tutto sono stati sequestrati all'albanese oltre 116 grammi di droga che gli sono valsi le manette. Processato per direttissima nella mattinata di giovedì, difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù il 33enne ha patteggiato 2 anni e 10 mesi.