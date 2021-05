Le streghe tornano a San Giovanni dopo un anno di stop

Dopo un anno di stop dovuto all'epidemia di Coronavirus a San Giovanni tornano le streghe per uno degli appuntamenti più caratteristici e seguiti dell'estate. Il "granaio dei Malatesta", quindi, tornerà ad essere allestito con i paurosi addobbi in occasione del solstizio e non mancheranno gli appuntamenti e gli spettacoli. Il programma partirà dal 18 giugno e, fino al 23, sono in calendario i vari eventi che si terranno sia all'arena preparata sul palco retrostante il municipio che in una tensostruttura allestita nel parco di Montalbano con il gran finale del rogo della strega. Una versione in forma ridotta dove, per assistere agli spettacoli che saranno sempre gratuiti, sarà necessaria la prenotazione per garantire la sicurezza e i distanziamenti.