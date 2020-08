Le tabaccherie attivano il servizio di estrazione e rilascio delle certificazioni

A partire da venerdì 14 agosto, le diciassette tabaccherie di Bellaria Igea Marina che hanno aderito all’iniziativa, metteranno a disposizione dell’utenza il nuovo servizio di estrazione e rilascio delle certificazioni. Un’opportunità che è frutto della convenzione stipulata tra Federazione Italiana Tabaccai e Amministrazione Comunale, ed affianca il servizio di certificazione ed autocertificazione online già da tempo attivato dal Comune di Bellaria Igea Marina.



Grazie all’iniziativa, i cittadini potranno ottenere presso le attività abilitate documenti quali certificato di residenza e stato di famiglia, potendo godere di un’ampia fascia oraria di scelta e senza l’obbligo di recarsi fisicamente presso gli uffici preposti. Lo stesso dicasi per la richiesta di Visure Camerali, che avverrà in tabaccheria in maniera semplice anche per i soggetti meno avvezzi all’uso di strumenti informatici. La stipula della convenzione non ha comportato costi per l’Ente comunale, mentre la commissione per l’erogazione del servizio a carico dell’utenza sarà di soli due euro Iva inclusa.





Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.