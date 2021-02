Le unioni civili tra coppie dello stesso sesso: i dati dei nuovi fiori d'arancio nel riminese

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge che ha introdotto in Italia l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso

Ha fatto discutere, è stata odiata, sperata, ma soprattutto attesa da tempo da coloro che volevano coronare il loro sogno d'amore. Era l'11 maggio 2016 quando il Parlamento diede il via libera definitivo alla legge Cirinnà dopo mesi di accese polemiche e il 5 giugno è entrata in vigore in Italia la Legge che ha introdotto l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Nel corso del secondo semestre 2016 in tutta Italia si sono costituite 2.336 unioni civili, un numero consistente che ha riguardato coppie da tempo in attesa di ufficializzare il proprio legame affettivo. Al boom iniziale ha fatto poi seguito un progressivo ridimensionamento, secondo quanto emerge dal report Istat 2019 su 'Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi.

I dati

Nel 2019 nel Belpaese sono state costituite 2.297 unioni civili (tra coppie dello stesso sesso) presso gli Uffici di Stato civile dei comuni italiani. Queste si vanno a sommare a quelle già costituite nel corso del secondo semestre 2016 (2.336), e degli anni 2017 (4.376) e 2018 (2.808). Come atteso, dopo il picco registrato subito dopo l'entrata in vigore della nuova legge, il fenomeno si sta progressivamente stabilizzando. Il 37,9% delle unioni civili è nel Nord-ovest, seguito dal Centro (26,7%). Tra le regioni in testa si posiziona la Lombardia con il 24,5%, seguono Lazio (15,3%), Piemonte (9,6%), Emilia-Romagna al quarto posto con il 9,3% e Toscana (8,8%). Considerando i tassi per 100mila residenti, il Lazio si colloca al primo posto (6,1 per 100mila), seguito da Lombardia (5,6), Toscana e Liguria (5,4).

Focus sul territorio

Spostando la lente di ingrandimento sulla città di Rimini le unioni civili tra coppie dello stesso sesso sono ad oggi circa 100, registrate dal 2016. Una ventina all'anno più o meno. A Verucchio, invece la prima unione civile è stata il 6 ottobre 2020, a promettersi amore eterno sono state Roberta e Chiara. A Cattolica, nel 2020, sono tre le coppie che hanno fatto il grande passo, di cui però una ha deciso di dirsì il fatidico "sì" in un'altra località e poi l'unione è stata trascitta dalla Regina. Nel 2016 nessuna unione, una soltanto celebrata nel 2017 e nessuna nel 2018 e nel 2019.

Dai dati istat emerge inoltre, con particolare evidenza, il ruolo attrattivo di alcune metropoli. Nel 2019 nel comune di Roma e in quello di Milano le unioni sono state complessivamente il 20,3% del totale (rispettivamente il 10,8% e il 9,5%). Si conferma anche nel 2019 la prevalenza di coppie di uomini (1.428 unioni, il 62,2% del totale), anche se in progressivo ridimensionamento (73,6% nel 2016, 67,7% nel 2017 e 64,2% nel 2018).