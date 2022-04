La Lega interroga: "L'opera del Psbo è conclusa? Si faccia chiarezza sui lavori ancora in corso"

“Chiedo alla giunta di spiegare la natura ed i costi dei lavori attualmente in corso al Psbo a largo di piazzale Kennedy” afferma il consigliere della Lega Andrea Pari annunciando la presentazione di un’interrogazione in consiglio comunale sul tema. “Con un’ordinanza della Capitaneria di porto di Rimini del 18 gennaio 2022 si è dato inizio ai lavori per la posa di condotte sottomarine a servizio delle vasche di laminazione Ausa nel Comune di Rimini, con un’importante movimentazione di mezzi navali a riprova dell’importanza dell’operazione - continua Pari -. Solo a fine 2020 l’amministrazione dichiarava alla stampa come l’opera fosse terminata e in via di collaudo, con un costo, per le sole condotte sottomarine oggi oggetto di manutenzione, di oltre 12 milioni di euro” Ricorda il consigliere del Carroccio.

“Credo sia giunto il momento che la giunta chiarisca se e quando sia stato concluso il collaudo al completamento dell’opera, se il danneggiamento delle condotte è riconducibile a fatti fortuiti o ad altra causa accertata e se le tubazioni siano state installate effettivamente a regola d’arte” conclude Pari.