Legacoop: "Gli aeroporti romagnoli si fanno concorrenza tra di loro, serve una strategia unitaria"

Un tavolo di confronto sull'integrazione aeroportuale romagnola con invitate anche le imprese. Lo caldeggia Legacoop Romagna accogliendo "con favore l'impegno della Regione Emilia-Romagna per definire una strategia integrata di sviluppo delle infrastrutture, aeroporti e non solo". Si tratta di "un segno di positiva evoluzione di un dibattito che in passato ci è parso troppo giocato su posizioni stereotipate per territorio", prosegue la centrale convinta da un lato che "senza una strategia unitaria definita dal pubblico, che includa tutto il sistema delle infrastrutture, gli aeroporti romagnoli rischiano di farsi concorrenza tra di loro"; dall'altro che la gestione degli scali "deve coinvolgere tutti gli attori del sistema economico regionale, riconoscendo che tali infrastrutture sono parte integrante dell'intero sistema economico e sociale della nostra Regione". Dunque, insiste Legacoop Romagna, "senza nulla togliere" alle società private che gestiscono gli scali di Rimini e di Forlì, "una strategia unica per il territorio può rappresentare un passo importante verso una maggiore coesione e cooperazione tra le varie realtà locali".

Senza dimenticare, chiosa, che "la frammentazione attuale ci indebolisce, di fronte a una concorrenza sempre più agguerrita da parte delle regioni vicine, mentre servirebbe fare bene e fare assieme". Da qui la richiesta alle amministrazioni comunali e alla Regione di "attivare quanto prima un tavolo di confronto strategico, all'interno del quale le nostre imprese sono pronte a giocare un ruolo". (fonte: agenzia Dire)