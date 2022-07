Legambiente partecipa al Big Jump, ma il tuffo non c'è: "Manca l'acqua"

Il circolo di Legambiente Valmarecchia ha partecipato al Big Jump, campagna che prevede generalmente un tuffo simbolico e di denuncia in un fiume, per richiamare l'attenzione sulla qualità dello stato dei fiumi. L'azione si è svolta domenica alle 15, come in tutte le località europee, nel fiume Marecchia all'altezza del depuratore di Santa Giustina.

"Ma abbiamo evitato il "grande tuffo" perché l'acqua non c'è - spiegano gli ambientalisti -. Vista la situazione delle ultime settimane, la crisi idrica sempre più diffusa e le richieste di ragionamento dell'acqua di alcuni comuni, quest'anno dedichiamo la giornata del Big Jump sull'emergenza siccità, per evidenziare la necessità di mettere in campo tutte le soluzioni possibili per ridurre le perdite in rete, ottimizzare i consumi, trattenere le acque meteoriche (con piccoli sistemi di stoccaggio o usando le cave esistenti) e soprattutto con il riuso delle acque depurate (per una vera economia circolare)".

Proseguono gli ambientalisti: "Durante il flash mob abbiamo fatto vedere lo stato del fiume, che si presenta come una distesa di ciottoli e sabbia, in cui prima abbiamo simulato una sorta di spiaggia, ma per fare una "nuotata" ci siamo dovuti portare un telo blu. Come circolo Legambiente Valmarecchia APS facciamo parte del coordinamento delle associazioni ambientaliste, che dallo scorso anno, grazie ad un progetto regionale, hanno realizzato un progetto di divulgazione "Acqua, uso e riuso", in cui abbiamo incontrato portatori d'interesse, amministrazioni, scuole e cittadini, a cui abbiamo presentato alcuni strumenti per il confronto, come il fumetto, l'animazione e il plastico. Nel nostro territorio abbiamo una buona riserva di acqua di falda, ma non possiamo permetterci di sprecare l'acqua disponibile".