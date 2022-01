Legambiente svela un report sulle energie rinnovabili al palo: "A Rimini l'eolico porterebbe solo benefici"

Secondo uno studio pubblicato da Legambiente in Italia ci sono 20 luoghi simbolo dove le energie pulite vengono ostacolate. E nella cartina disegnata dagli ambientalisti compare Rimini. Storie che riguardano tutta la Penisola, dal Nord al Sud Italia. In Emilia-Romagna “abbiamo più volte rimarcato i benefici che l’impianto eolico offshore di Rimini apporterebbe al territorio e al bilancio energetico regionale” è la posizione di Legambiente a livello Nazionale. Si stima che a livello di riduzione di emissioni annue di Co2 l’impianto avrebbe gli effetti di oltre 150mila impianti fotovoltaici familiari da 3 chilowatt o la piantumazione di oltre 5 milioni di alberi. Questo anche tenendo conto di disponibilità di vento piuttosto cautelative.

“Il progetto è contrastato da un’imponente azione Nimby e Nimto a livello regionale e locale – sostiene Legambiente - in particolare all’interno del Comune di Rimini, che, come effetto immediato ha portato ad un ridimensionamento dell’opera da 59 pale eoliche a 51, riducendo l’area interessata da 113 a 80 chilometri quadrati”. E gli ambientalisti dopo la pubblicazione del loro report proseguono: “Anche dalla Giunta regionale sono arrivati strali inappropriati: l’assessore regionale Corsini infatti, pur in assenza di competenza in materia di Via si è espresso fin da subito contro l’impianto. Lo stesso assessore, tuttavia, che è continuamente sulla stampa a richiedere al governo risorse per nuove strade e autostrade”.

“I pesanti rincari in bolletta dovuti all’eccessivo consumo di gas in Italia – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – si affrontano in modo strutturale, non con l’aumento della produzione nazionale dei pochi idrocarburi presenti nel sottosuolo e nei fondali marini italiani o con un surreale ritorno al costosissimo nucleare, ma con lo sviluppo delle rinnovabili, l’innovazione industriale e politiche di efficienza energetica in edilizia. È urgente snellire le procedure per i nuovi progetti di eolico a terra e a mare, per l’ammodernamento degli impianti esistenti, per la realizzazione dell’agrivoltaico che produce elettricità come integrazione e non sostituzione della coltivazione agricola, per le comunità energetiche che usano localmente energia prodotta da fonte rinnovabile”.