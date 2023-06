Con "Légàmi di poesie" gli scaffali dell’Emporio Solidale di Santarcangelo si riempiono di solidarietà

Si è svolto qualche giorno fa l’evento benefico “Légàmi di poesie”, il cui ricavato è stato devoluto interamente a favore dell’Emporio Solidale di Santarcangelo. La serata ha raccolto emozioni e soprattutto tanta solidarietà. Gli scaffali dell’Emporio Solidale di Santarcangelo si sono riempiti di prodotti per i più piccoli, detersivi e beni utili per l’igiene della persona e della casa, a disposizione dei 65 nuclei familiari seguiti dai servizi sociali del Comune.

“Santarcangelo si dimostra una realtà aperta e solidale” le parole dell’organizzatore dell’evento Daniele Mele. Nella

bellissima cornice della Celletta Zampeschi, immersa nei pittoreschi vicoli del centro storico di Santarcangelo, si sono alternati diversi interventi, tra cui quello della sindaca Alice Parma, che ha ringraziato i due poeti per il gesto di attenzione e vicinanza nei confronti di un servizio così utile ai nuclei familiari in difficoltà, inoltre ha raccontato

di quanto sia stata importante la poesia per Santarcangelo e di quanto lo sia ancora oggi.

“Passeggiare per Santarcangelo è già di per sè poesia, un posto pieno di storia e cultura, con una vista sulla bellezza

che giunge fino al mare” ha commentato Franco Cimino, uno dei relatori della serata.

“Per noi è importante poter contare sull’aiuto di tutti” ha ricordato Giorgia Spada, presidente dell’associazione “Ven èulta” che gestisce l’Emporio Solidale. “La nostra è una realtà che si basa sul volontariato e sapere che ci sono delle iniziative come questa, ci riempie di gioia ed energia per andare avanti in questo progetto così importante”.