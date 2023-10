Let's dance: la passione per la danza contagia il centro commerciale

Una due giorni coinvolgente, appassionante e divertente all'insegna della danza. Le Befane Shopping Centre di Rimini si è trasformato nel fine settimana appena concluso in un palcoscenico aperto all'arte coreutica grazie a Let's Dance, evento realizzato in collaborazione con InDanza Show Academy. Un programma spettacolare che ha visto alternarsi incontri speciali, performance e show dal vivo con in scena gli allievi dell'accademia riminese e i campioni di ballo italiani.

Protagonista del primo bagno di folla è stato Christian Stefanelli: il ballerino bergamasco classe 2003, già concorrente di Amici, sabato 30 settembre ha intrattenuto il pubblico accorso alle Befane con il racconto della sua storia durante un talk show, per poi incontrare i suoi fan nell'atteso momento Meet&Greet durante il quale ha sfoderato tutta la sua simpatia.

Domenica 1 ottobre si sono invece accese le luci dello show 'Ti va di ballare' realizzato dai ballerini di InDanza Show Academy di Rimini con i Campioni Italiani di ballo 2023: uno spettacolo danzante che ha incantato la platea del centro commerciale.