Lettera al sindaco di 80 associazioni e personalità: "Facciamo dell'Astoria un hub culturale di comunità"

Sono oltre 80, tra personalità del mondo della cultura, associazioni e singoli cittadini, i firmatari della lettera aperta, indirizzata al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e alla vicesindaca Chiara Bellini, in cui si chiede all’amministrazione di proseguire nel percorso di rigenerazione partecipata promosso da due anni per l’ex cinema Astoria. Prendendo spunto dal recente dibattito sugli spazi dedicati alla cultura e alla partecipazione civica nella città, le associazioni e i singoli cittadini, “in qualità di testimoni e attori della rinascita dell’ex cinema”, promuovono a pieni voti la riuscita dell’esperimento, nel segno del riutilizzo dell’Astoria come hub culturale di comunità.

La riattivazione temporanea dell'Astoria, riaperto al pubblico nell’ambito del progetto “Ritorno all’Astoria”, sostenuto dal Comune di Rimini, ha riportato le persone a incontrarsi in “decine di iniziative pubbliche organizzate da associazioni, istituzioni scolastiche, gruppi informali e singole personalità dell’arte e della cultura (fra i firmatari della lettera vi sono Paolo Venturi, Federica Zanetti e Rosy Nardone, docenti dell’Università di Bologna, il Liceo Scientifico “A. Einstein”, la Scuola Media “A. Bertola”, Cesar Brie, Andrea Felli, Leonardo Montecchi e Roberto Paci Dalò) fornendo un contributo concreto alla rigenerazione di un vero e proprio “bene comune” con azioni di riuso temporaneo partecipato, aperte ed inclusive”.

Grazie ad un calendario che si è andato via via componendo nel segno della partecipazione, l’Astoria ha già dimostrato di essere luogo strategico sia dal punto di vista fisico che emotivo: nel cuore della città in tutti i sensi.