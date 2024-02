Un gruppo di lettura per stimolare i giovani della Generazione Z a leggere

Parlare in maniera libera e spontanea di libri, condividere e stimolare la passione per le storie narrate, confrontarsi senza giudizio sui temi che coinvolgono le letture dei giovanissimi, sono gli obiettivi al centro del nuovo progetto “Rifugio Teen”, il gruppo di lettura rivolto ai teenagers della Biblioteca comunale di Riccione partito il mese scorso.

“Rifugio Teen”, realizzato in collaborazione con la scrittrice Debora Grossi, è un luogo di incontro, di inclusione, di confronto e di divertimento, un progetto rivolto ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondarie di primo e secondo grado volto alla promozione della lettura tra i giovanissimi.

“Il gruppo di lettura è un momento unico in cui i giovani si possono confrontare sui libri letti, trovare stimoli per le prossime letture e scoprire generi nuovi, incontrarsi intorno ai temi trattati nei libri - osserva la vicesindaca e assossora a Scuola e Cultura Sandra Villa -. I temi e gli argomenti di lettura trattati sono scelti in considerazione della giovane età dei partecipanti ma sempre con il loro coinvolgimento”.

Un'iniziativa aperta a tutti

Al gruppo di lettura tutti possono partecipare e non è necessario avere letto i libri di cui si parla durante l’incontro. Insieme al gruppo di lettura i ragazzi potranno trovare gli stimoli per le loro letture future oppure semplicemente condividere con gli altri i libri preferiti: dagli amatissimi fantasy agli intramontabili classici d’autore, dalle moderne graphic novel agli avvincenti gialli e ai romance.

Il primo appuntamento si è svolto lunedì 22 gennaio e ha coinvolto ragazzi e ragazze dai 12 ai 15 anni che hanno potuto conoscere il libro “La casa sul mare celeste” di T.J. Klune (Mondadori, 2021). Dal confronto con i ragazzi è emerso l’argomento per il prossimo appuntamento del 26 febbraio: il mistero. Ogni lettore potrà portare il libro preferito che tratta il tema del mistero e si confronterà con gli altri in una contaminazione spensierata e libera di storie, idee e consigli di lettura.

“Rifugio Teen” si svolge ogni quarto lunedì del mese, dalle ore 17 alle 19 circa, alla Biblioteca di Riccione (viale Lazio, 10) fino al 20 maggio. Gli incontri saranno sospesi nei mesi estivi per riprendere da settembre fino alla fine dell’anno. I prossimi incontri sono previsti il 26 febbraio, il 25 marzo, il 22 aprile e il 20 maggio. La partecipazione è libera e senza prenotazione.