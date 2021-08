Letture in spiaggia, la sindaca ringrazia i bagnini che ospitano gli incontri per bambini

Nel frattempo continuano gli ultimi in calendario questa estate della rassegna di letture animate “Storia e Storie in spiaggia”

Visita a sorpresa, giovedì pomeriggio, del sindaco di Riccione Renata Tosi e dell’assessore a biblioteca e musei Alessandra Battarra al Bagno 55, dove si è tenuto un appuntamento dedicato ai più piccoli nell’ambito della rassegna di letture animate “Storia e Storie in spiaggia”, quest’anno alla settima estate consecutiva, organizzato da Biblioteca comunale e Museo del Territorio.

Sindaco e assessore hanno portato i saluti dell’amministrazione ai numerosi turisti presenti, tra bambini e genitori, e alla famiglia Mulazzani del Bagno 55 cogliendo l’occasione per ringraziare tutti i bagnini che, in collaborazione con le cooperative, ospitano e cooperano ogni anno all’allestimento degli incontri. Gli ultimi in calendario questa estate si terranno martedì 24 agosto alle ore 10.00 al bagno 96 con le lettrici della Biblioteca e giovedì 26 agosto al bagno 104 a chiusura delle letture del Museo dedicate ai miti greci e agli Argonauti.

Un’edizione che ha ottenuto buoni riscontri tra i bambini di età compresa dai 3 ai 9 anni che hanno partecipato anche attivamente alle letture, dai grandi classici come “Il Gruffolò” e “Caccola” ai libri interattivi, “Questo libro fa di tutto”. Oltre agli appuntamenti sotto l’ombrellone, il Museo ha in programma mercoledì 25 agosto l’ultimo laboratorio serale alle ore 21.00 dedicato sempre alla mitologia e alle avventure degli Argonauti dal titolo “ Trama, ordito e oro”.