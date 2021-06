Leucemia fulminante, muore un ragazzo di appena 16 anni all'ospedale di Rimini

Forlì sotto shock per la morte improvvisa di Leonardo, un ragazzo di soli 16 anni che frequentava la terza dell'Iti "Marconi". Il giovane è morto per leucemia fulminante all'ospedale Infermi di Rimini, dove era stato ricoverato per poter iniziare i cicli di chemioterapia, dopo che lunedì gli era stata diagnosticata la terribile malattia. Giovedì pomeriggio un improvviso peggioramento, con un'emorragia celebrale che non gli ha lasciato scampo: il cuore del giovane ha smesso di battere nella notte tra venerdì e sabato, nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Infermi di Rimini. I funerali si terranno lunedì a Vecchiazzano, alle ore 16.00