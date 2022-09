A lezione dai docenti della Motor Valley, un corso per formare i futuri professionisti della motorsport

Nell'ambito del workshop "Ride to Fim Awards – the Future of Motorcycling!" è stato presentato il progetto di Its Maker con l’apertura di un nuovo corso biennale “Sport & Electric Motorcycle”. Tre sono le realtà che hanno promosso questo percorso: Garage 51, Misano World Circuit e Federmoto che, grazie al sostegno di Confindustria Romagna e dell’ente di formazione Assoform Romagna, insieme ad Its Maker hanno dato vita al progetto.

Il corso si terrà all’interno del Circuito di Misano e gli studenti avranno la possibilità di studiare con i migliori docenti della Motor Valley: l’obietto è creare giovani preparati a 360° nel settore del motorsport per dare maggiore spinta alla filiera diffusa in un distretto più connesso, che possa realmente implementare le competenze e le tecnologie per i professionisti, le case costruttrici, i teams e le istituzioni che lavorano nel mondo dei motori in Romagna.

La proposta formativa, che intende rendere strutturale il percorso professionale di una componente fondamentale nei team sportivi, è stata illustrata da Giacomo Gollinucci (Garage 51), Giuseppe Boschini (Its), Andrea Albani (Mwc) e Raffaele Prisco (Fmi). Testimonial dell’iniziativa sono Michele Pirro (pilota e test rider Ducati MotoGP), Matteo Ferrari (campione del mondo MotoE 2019) e Rebecca Bianchi.

Il progetto si affianca all’attrattività dei tanti eventi dentro e fuori al circuito, che genera un’importante ricaduta economica, a cui si affianca la capacità di lavorare sulla formazione di nuove generazioni di piloti, come fatto con i tanti team e come dimostra l’apertura del centro federale nel circuito da parte della Fmi. Il progetto è stato condiviso ad inizio anno e, grazie allo scambio di conoscenza e competenze a partire da Confindustria Romagna, l’ente di formazione Assoform Romagna e Fondazione Its Maker, è stato progettato il corso specializzato che trova nella tradizione una lunga storia di passione, da completare con un processo formativo proiettato verso un futuro che si evolve sempre più rapidamente, richiedendo professionalità di sempre più alto livello.