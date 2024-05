Liberare la città dai mozziconi di sigaretta, le associazioni si ritrovano per una raccolta collettiva

Liberare Santarcangelo dai mozziconi a terra, rendendo così la città più pulita e bella, cercando di far capire a chi la vive – residenti e turisti – quanto sia importante il rispetto dell'ambiente. È questo l’obiettivo di “Santarcangelo libero dai mozziconi” che si terrà sabato 11 maggio alle 14 nell’area di Piazza Ganganelli. Ad organizzarla l’associazione Rimini Smoke Box, in collaborazione con l’associazione Città Viva Santarcangelo, Pro loco Santarcangelo e Agesci Santarcangelo.

"Città Viva Santarcangelo si impegna attivamente nella promozione della sostenibilità nel territorio - commenta la referente Giorgia Spada -, con l'obiettivo di sensibilizzare sulle questioni legate all'ambiente. In questo senso, come commercianti ed esercenti che dal 2005 si sono riuniti in Associazione, siamo entusiasti di unire la promozione della sostenibilità all'amore per il territorio. Invitiamo tutta la comunità a partecipare con noi al clean-up di sabato per rendere Santarcangelo un luogo ancora più eco-friendly, promuovendo uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente".

"Come Associazione ambientalista - sottolinea Elia Ricciotti, presidente di Rimini Smoke Box -, siamo pieni di entusiasmo per aver organizzato la nostra prima raccolta di mozziconi a Santarcangelo, seppur abbiamo già avuto modo di collaborare ad altri eventi per la città – citiamo l’ultimo dello scorso novembre, “Non voltarti”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dal 2020 proseguiamo in modo costante il nostro impegno su Rimini (e non solo) per far comprendere il danno ambientale che anche un solo mozzicone può recare e che solo partendo dal rispetto dell’ambiente da parte dei cittadini – tramite anche iniziative di sensibilizzazione come quella di sabato – si può sperare in un futuro più green".