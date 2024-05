Al Liceo Einstein sboccia il nuovo giardino ideato dagli studenti con "Laboratori Agenda 2030"

Un giardino per gli studenti pensato dagli studenti, guardando agli obiettivi di sostenibilità e rigenerazione e collaborazione con le istituzioni. E’ stato inaugurato ieri mattina il nuovo giardino del Liceo Einstein, vicino alla Casa della Musica, alla presenza del dirigente scolastico Christian Montanari e della classe quarta L del Liceo Einstein coinvolta nello scorso anno nel percorso Pcto "Laboratori Agenda 2030 a scuola".

Nel corso del progetto i ragazzi hanno lavorato su tre obiettivi dell'agenda 2030 (8, 11 e 12) e in veste di project manager hanno realizzato un questionario rivolto a studenti e docenti, analizzato dati, presentato il loro rapporto di sostenibilità e organizzato un evento finale per gli studenti del Liceo. Al termine del percorso, l’obiettivo condiviso tra i ragazzi era quello di realizzare uno spazio verde comune come aula outdoor. L’area prescelta è stata prima oggetto di importante manutenzione da parte della Provincia poi, con la consulenza di Anthea e delle professoresse Gabellini e Mariani (esperte responsabili del progetto Pcto Arboreto del Liceo Einstein) sono stati posti a dimora siepi, tre alberi, un angolo con erbacee perenni e aromatiche, venti sedute in legno. Il giardino è stato poi arricchito da un archetto nel ‘vialetto d’ingresso’, realizzato da studenti del Centro Zavatta. Durante l’inaugurazione i ragazzi hanno presentato una carta d’intenti e proposte per migliorare ulteriormente il giardino.