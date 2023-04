Da un liceo di provincia alla conquista degli Stati Uniti, il medico ricercatore incontra gli studenti

Sensibilizzare i giovani studenti e avvicinarli alle professioni mediche. E' questo l'obiettivo che si pone l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Rimini. Martedì, 2 maggio, alle ore 14,30, presso I’Auditorium Rita Levi-Montalcini del Liceo Volta- Fellini di Riccione, introdotto dal dottor Maurizio Grossi, il professor Antonello Bonci terrà una conversazione dal titolo “Da un Liceo della provincia agli Stati Uniti: storia di un ricercatore italiano” rivolta agli studenti dei Licei della Provincia che partecipano al “Percorso sperimentale di potenziamento-orientamento in Biologia con curvatura biomedica” promosso dal Ministero deIl’Istruzione Università e Ricerca e dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici.

Nella nostra Provincia sono 4 i Licei che partecipano al percorso, i Licei Scientifici Einstein e Serpieri di Rimini, il Liceo Scientifico Volta-Fellini di Riccione e il Liceo Classico Giulio Cesare-Valgimigli sempre di Rimini, per un totale di oltre 200 alunni.

La prospettiva del percorso biomedico è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: centocinquanta ore di lezioni frontali e sul campo nel triennio per capire, sin dalla terza Liceo, se si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina e comunque facoltà in ambito sanitario. Questo percorso didattico, unico nel suo genere, si è potuto attuare anche nella Provincia di Rimini grazie alla disponibilità deII’Ordine dei Medici riminese che ha aderito al progetto nazionale del Miur.

Il professor Antonello Bonci è stato professore di Neurologia presso la California University di San Francisco, per 10 anni è stato direttore dell’istituto Nazionale per Io studio delle droghe d’abuso presso il Dipartimento Nazionale di Sanità Pubblica degli Stati Uniti d’America. Il professor Bonci è conosciuto in tutto il mondo per i suoi studi pioneristici sugli effetti a Iungo termine dello stress e della esposizione alle droghe sul cervello e per l’uso della stimolazione magnetica transcranica ripetuta in soggetti con disturbi da uso di cocaina e altri tipi di dipendenza. Il Presidente della Repubblica Io ha insignito del titolo di Ufficiale della Stella d’Italia.

L’incontro, realizzato daIl’Ordine dei Medici di Rimini in accordo con le Istituzioni scolastiche della nostra Provincia, sarà introdotto dai saluti del presidente deII’Ordine dei Medici, dottor Maurizio Grossi, daII’assessore alla sanità-servizi alla persona e innovazione tecnologica del Comune di Riccione, dottor Gianluca Garulli, dal dirigente deIl’Ufficio Scolastico dottor Mario Maria Nanni.