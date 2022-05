Si ritrovano quarant'anni dopo la maturità, affittano un pullmino e vanno in gita con i loro professori

A quarant’anni esatti dalla maturità, gli studenti della 5°B del Liceo Scientifico “A.Serpieri” di Rimini, si sono ritrovati per festeggiare la ricorrenza e lo hanno fatto nel modo migliore, organizzando una gita scolastica ad Anghiari. Ovviamente alla partenza, prima di salire sul pullmino, non poteva mancare l’appello fatto dall’insegnante di lettere, la professoressa Forlani. Che come ai vecchi tempi procede. Erano presenti: Allegrini Valentino, Battaglia Fiammetta, Bianchi Diletta, Delucca Carlo, Domeniconi Gilberto, Frassetto Antonella, Frisoni Gianluca, Frisoni Mauro, Gaudenzi Simona, Marangoni Gabriella, Martellucci Alessandra, Mascarin Francesco, Montevecchi Marcello, Vagnoni Corradino. Anche quattro insegnanti hanno raccolto l’invito: Eleonora Forlani, Milena Della Vittoria, Fabio Zavatta e Attilio Succi.

E’ stata l’occasione per ritrovarsi e per ricordare i tempi del liceo, quando la sede era ancora in Via dell’Albero. Per l’occasione tutti i partecipanti hanno indossato la maglietta commemorativa, per la foto di rito. Molto toccanti sono state le parole della professoressa Forlani che ha parlato a nome di tutti i suoi colleghi: “Sono contenta nel vedervi allegri e capaci di stare bene assieme; ricordo che eravate così anche quarant’anni fa e che, seppur nelle difficoltà, sapevate rimanere uniti, pronti a comprendervi e ad accettarvi l’un l’altro. Vi auguro di rimanere così ancora a lungo e, in questa società che purtroppo si sta degradando, siete un segno di speranza e di positività”. Gli ex studenti hanno ringraziato i loro insegnanti, innanzitutto per la loro presenza e anche per quello che sono stati capaci di trasmettere; insegnamenti che sono serviti, non solo per affrontare gli studi universitari, ma la vita stessa.