Lieve aumento della popolazione, Bellaria Igea Marina sopra 19.600 residenti. Nel 2022 più matrimoni

Un nuovo, lieve aumento di 26 unità rispetto all’anno precedente, mantiene la popolazione residente di Bellaria Igea Marina sopra quota 19.600, che si assesta per la precisione a 19.631 cittadini, di cui 10.040 femmine e 9.591 maschi: questo il primo significativo riscontro che si evince nell’istantanea scattata dai servizi anagrafici comunali e aggiornata al 31 dicembre 2022. In aumento anche il numero di distinti nuclei famigliari, che nella Città di Panzini sono ora 8.416, una novantina in più rispetto agli 8.325 registrati il 31 dicembre 2021.

Se, in generale, viene confermata ancora una volta la storica prevalenza della componente femminile, più equilibrio vi è sul fronte dei nuovi nati, con una sostanziale parità tra i 51 fiocchi azzurri e i 52 fiocchi rosa del 2022: 103 quindi le nascite a cui hanno corrisposto richieste di iscrizione anagrafica, a cui si sommano i sette nuovi nati da cittadini di Bellaria Igea Marina residenti all’estero. Dei 103 nuovi nati, 22 sono stranieri: 13 femmine e 9 maschi. Per quanto riguarda i decessi, se ne sono registrati lo scorso anno 208, 112 femmine e 96 maschi; di questi, 8 erano stranieri, 6 femmine e 2 maschi.

Nuovamente positivo, in linea con il trend degli anni precedenti, il saldo tra le 559 pratiche di immigrazione e le 469 pratiche di emigrazione, con 66 persone che si sono trasferite all’estero; 337, altro dato in crescita, le pratiche riguardanti cambi di abitazione all’interno del territorio comunale. Nuova lieve flessione tra la popolazione straniera, che fa registrare al 31 dicembre 2022 quota 2.315 unità, 29 in meno rispetto all’anno precedente, così distribuite: 1.264 femmine e 1.051 maschi. Un calo numerico comunque da soppesare al netto dei residenti stranieri che nel frattempo hanno acquisito la cittadinanza italiana.

In calo, ma tuttora sopra quota 900, la comunità albanese, che si conferma ancora una volta la più numerosa per distacco con 463 maschi e 442 femmine. Seguono i 323 rumeni, 111 maschi e 212 femmine; i 189 ucraini, 33 maschi e 156 femmine; i 156 marocchini, 84 maschi e 72 femmine. Sopra quota 100 anche la comunità del Bangladesh, con 73 maschi e 32 femmine, seguita da Cina, Tunisia e Senegal. Infine, per quanto concerne i matrimoni, nel 2022 a Bellaria Igea Marina si sono celebrati 42 cerimonie civili – 40 svoltesi nella Sala del Consiglio Comunale e 2 al Beky Bay - e 15 riti religiosi. Un totale tornato a salire dopo la flessione dell’anno prima e che tocca quota 57, una decina in più rispetto ai 47 matrimoni del 2021.