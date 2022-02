Liliana Segre è cittadina onoraria di Santarcangelo

Il Consiglio comunale di lunedì 31 gennaio si è aperto con due comunicazioni della presidente Cristina Fabbri. Con la prima, Fabbri ha ricordato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, recentemente scomparso, chiedendo ai presenti di osservare un minuto di silenzio, mentre con la seconda ha voluto augurare buon lavoro al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo secondo mandato. Dopo la presentazione e la risposta alle interrogazioni, l’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli ha introdotto la variazione al bilancio 2022, consistente nell’accoglimento di maggiori entrate dallo Stato per circa 100mila euro, di cui 27mila per l’aumento delle indennità degli amministratori pubblici e i restanti 70mila circa accantonati temporaneamente nel fondo di riserva. La variazione è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza (Partito Democratico, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo), quello contrario del gruppo Lega Salvini premier Romagna e l’astensione di Un Bene in Comune.



il sindaco Alice Parma ha poi illustrato la convenzione tra la Provincia di Rimini e il Comune di Santarcangelo per l’esercizio congiunto delle funzioni di segreteria. Un passaggio importante nella riorganizzazione della macchina comunale, ha detto in sostanza il sindaco, che grazie alla collaborazione attivata con la Provincia consente di riportare in organico la figura del segretario generale nella persona di Luca Uguccioni, che già dal prossimo Consiglio parteciperà ai lavori del Comune. La convenzione è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e di Un Bene in Comune, mentre il gruppo Lega Salvini premier Romagna si è astenuto. il sindaco Alice Parma ha introdotto anche il punto successivo, relativo alla definizione dell’indennità di funzione del presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri, specificando che per l’attuale presidente l’indennità risulta dimezzata – come previsto dalla normativa per i lavoratori dipendenti – mentre per quanto riguarda i consiglieri non varia il singolo gettone di presenza, ma aumenta il massimale percepibile nell’arco di un anno. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dell’opposizione.



A seguire l’assessora alla Cultura, Pamela Fussi, ha presentato i regolamenti del Museo Etnografico e del Museo Storico Archeologico, adottati in coerenza con la riorganizzazione del sistema museale nazionale. Tra gli obiettivi della riforma la garanzia di livelli uniformi di qualità e la trasformazione dei musei in attivatori di relazioni con il pubblico, capaci di produrre cultura ma anche turismo, di lavorare in rete anche per attivare economie di scala. I musei di Santarcangelo, già riconosciuti di qualità dalla Regione, dovevano aggiornare i propri regolamenti – ha detto in sostanza Fussi – per entrare nel sistema museale nazionale. Entrambi i regolamenti sono stati approvati all’unanimità.



L’ordine del giorno del consigliere Danilo Nicolini (Lega Salvini premier Romagna), relativo alla richiesta di sospensione addizionale regionale sul gas naturale, è stato approvato con il voto favorevole dell’opposizione e l’astensione della maggioranza, mentre la mozione presentata dal consigliere Marco Fabbri (Partito Democratico) per il conferimento della cittadinanza onoraria di Santarcangelo alla senatrice Liliana Segre ha ottenuto voto unanime. A concludere la seduta la mozione del consigliere Patrick Francesco Wild (PenSa-Una Mano per Santarcangelo) per l’adesione del Comune alla Rete per l’integrità e la trasparenza promossa dalla Regione Emilia-Romagna, approvata con il voto favorevole della maggioranza e di Un Bene in Comune, mentre il gruppo Lega Salvini premier Romagna si è astenuto.