La linea dei bus 125 da Cattolica a Riccione verrà prolungata, ok al collegamento con la stazione

“Partirà nelle prossime settimane il nuovo collegamento del 125 tra la parte sud della città e della provincia e la stazione ferroviaria di Riccione” è questo il risultato del confronto tra il responsabile del forum tematico mobilità del Partito Democratico di Riccione, Alessandro Romano e l’assessore comunale alla mobilità, Simone Imola.

Ad oggi, la linea del Trasporto Pubblico Locale 125 Riccione P.le Curiel- Misano-Cattolica, che attraversa e connette il litorale delle tre città, termina la sua corsa in piazzale Curiel di Riccione, senza giungere presso la stazione ferroviaria di Riccione, capolinea del Metromare per Rimini e fermata di diversi collegamenti a lunga percorrenza fruiti da cittadini e turisti. Per questo, questo nuovo collegamento nasce con l’obbiettivo di offrire una connessione al Metromare per la parte sud della provincia e della città, oltre che una connessione alla stazione ferroviaria e ai suoi collegamenti, come quelli dei treni Frecciarossa verso diverse città italiane. L’itinerario prevederà la prosecuzione dopo la fermata in Piazzale Curiel verso via D’ annunzio, Via Bellini, Via delle Magnolie con fermata di fronte al capolinea del Metromare, viale XIX Ottobre, viale Giovanni Da Verrazzano e ritorno su viale Torino.

“Nei giorni scorsi l’assessore Simone Imola ci ha contattato per confermare che partiranno i lavori di adeguamento delle rotatorie di via Limentani e via Giovanni da Verrazzano per permettere il passaggio della linea 125, che nelle prossime settimane dalla stazione potrà andare verso la parte sud della città e della provincia senza ritornare in via Milano, già servita dalla linea 11, e usufruire del nuovo sfondamento di Viale XIX Ottobre - commenta Alessandro Romano, responsabile del forum mobilità del Pd cittadino nonché segretario cittadino dei Giovani Democratici - Questa proposta, che era una promessa dei Giovani Democratici presentata nel nostro documento di proposte consegnato lo scorso anno alla nostra candidata sindaca Daniela Angelini in campagna elettorale e che diventa realtà per costruire una città più green e con migliori collegamenti per il Tpl. Dopo la mozione approvata per la città cardioprotetta, l’ arrivo di treni internazionali verso la Germania nei mesi estivi e l’ impegno dell’ amministrazione comunale per le Comunità Energetiche, un’ altra proposta dei Giovani Democratici diventa realtà”.