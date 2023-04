La linea tra Metromare e aeroporto Fellini non è in progetto. "Ma migliorerà il collegamento"

Il Metromare non si allungherà fino all'aeroporto Federico Fellini di Rimini. Lo precisa l'assessore comunale alla Mobilità Roberta Frisoni, rispondendo in commissione al consigliere di Fratelli d'Italia Carlo Rufo Spina. Secondo il quale, appunto, il servizio va implementato fino all'aeroporto in maniera interrata. E andrebbe anche tirato fuori dai cassetti, aggiunge, "il vecchio progetto del tunnel interrato" a compensare la pedonalizzazione del Ponte Tiberio. Il masterplan per l'aeroporto su cui lavora il Comune assieme alla società di gestione dello scalo Airiminum, replica Frisoni, prevede un approfondimento sulle soluzioni di collegamento con la vicina fermata del Metromare. La domanda è variabile durante la giornata e il periodo dell'anno in base al numero dei voli in arrivo e partenza, dunque, "più che a un'uscita del Metromare verso l'aeroporto sono al vaglio sistemi automatici di mobilità per la connessione alla fermata", conclude. Senza dimenticare, aggiunge il dirigente Roberto D'Andrea che per il Metromare i tratti interrati "presentano situazioni di impossibilità per i costi e per le implicazioni idrauliche geologiche essendo la falda molto superficiale". (fonte: agenzia Dire)