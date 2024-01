Linus chiama "fesso" Cecchetto, il figlio Jody lo difende sui social: "Ci sono rimasto male"

Linus dà del "fesso" a Claudio Cecchetto e il figlio di quest'ultimo, Jody, gli risponde con un video social. Ha fatto il giro del web e dei social la querelle rafforzata da un video pubblicato durante le scorse dal figlio del talent scount. "Spero che possa essere visto da tante persone che seguono il mondo delle radio. È qualcosa che ho avuto urgenza di fare, di dire. Un messaggio senza rancore né malizia a Linus di cui riconosco la grande professionalità e a cui sento il bisogno di dire pubblicamente la mia" scrive Cecchetto Jr a corredo del filmato in cui difende il padre, definito con il discusso epiteto dal conduttore radiofonico qualche giorno fa, durante il programma che conduce con Nicola Savino su Radio Deejay.

Tutto è nato con il commento al docufilm dedicato alla figura di Cecchetto, disk jockey e talent scout di tanti personaggi di successo, andato in onda su Rai1 senza avere grande interesse in termini di ascolti tv. "Pochissimo interessante" lo ha definito Linus parlando con Savino. E "quanto è fesso quello" ha commentato riferendosi al protagonista. Jody ha così espresso tutta la sua amarezza.

Al Corriere della Sera, Jody ha spiegato perché ha ritenuto importante esporsi per il padre e la reazione che lui ha avuto nel vedere il video: "Mio padre mi ha ringraziato, non se lo aspettava. Non sono intervenuto prima perché non volevo creare polemiche nei giorni di festa, ma da figlio ci sono rimasto male. Non so e non conosco le cose che sono successe tra lui e mio padre, ma quella di Linus mi è sembrata un’uscita infelice e da figlio lo volevo dire".

La replica di Linus

In calce al video è arrivato il commento di Linus: "Sei un bravo ragazzo, e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto" ha scritto il conduttore senza aggiungere altro sui motivi dell'allontanamento da Cecchetto. A ricostruirli è stato il Corriere che ha indicato le ragioni al momento in cui, nel 1995, Radio Deejay venne acquistata dal gruppo L'Espresso di De Benedetti e Cecchetto se ne andò per poi fondare Radio Capital (venduta in seguito anch'essa a De Benedetti). "Me ne andai perché capii che mi stavano facendo fuori. Peccato perché Radio Deejay doveva diventare una multinazionale, era un brand fortissimo, non doveva diventare una piccola appendice di un grande gruppo. Ognuno invece l'ha utilizzata per se stesso, non c'è stata la voglia di evolvere" disse al Messaggero Cecchetto commentando quella situazione.

Al momento dell'addio, Fiorello, Jovanotti o Amadeus lo seguirono, mentre Linus (che prese il posto di Cecchetto) e il fratello Albertino restarono al loro posto. "Non mi aspettavo niente di diverso da Linus. Come ha detto lui, gli chiesero di diventare il condottiero della radio e rispose di sì" il commento di Cecchetto. La versione di Linus arrivò poi in un'intervista a La Confessione di Peter Gomez: "Devo essere sincero, non c'è mai stata una grande amicizia (...) Con lui ho sempre avuto un rapporto di rispetto e stima, ma non ci siamo mai presi dal punto di vista caratteriale e affettivo". E ancora: "Capisco l'astio che per tanto tempo ha covato nei miei confronti. Probabilmente andandosene aveva lanciato un anatema sperando che Deejay andasse alla deriva. Ma io ho rilevato una radio che faceva 5 milioni di fatturato e ora ne fa 60. La cosa gli ha creato sempre molto fastidio, ma non ho mai cercato la polemica".