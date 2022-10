Linus e Radio Deejay fanno gli auguri in diretta alla città. "Riccionesi d'adozione, siamo li con voi"

La sindaca di Riccione Daniela Angelini è stata intervistata questa mattina da Linus e Nicola Savino su Radio Deejay che hanno fatto in diretta gli auguri per il centenario della città nel programma Deejay Chiama Italia. La sindaca Angelini: “Ecco come siamo diventati la città dell’ospitalità”. Linus ha dialogato con la sindaca sulla storia della città - di cui si dice “riccionese d’adozione” -, dall’autonomia al compimento dei cento anni. “Che cos’era prima?”, ha domandato il conduttore di Radio Deejay. “Dipendeva dal Comune di Rimini ma chiaramente esisteva già prima - ha argomentato la prima cittadina -. Il 19 ottobre del 1922 è il giorno in cui Riccione ha ottenuto con Decreto regio di diventare un Comune autonomo. Era un borgo di agricoltori e pescatori ma già sul finire dell’Ottocento, grazie alle scoperte scientifiche, divenne una località turistica: qui venivano portati i bambini affetti da scrofolosi che beneficiavano della salubrità della nostra aria. E’ in quegli anni che ha origine la nostra ospitalità: questi bimbi venivano accolti nelle case private dalle mogli dei pescatori, gratuitamente. Poi le case diventarono locande, poi ancora piccole pensioni. Nel dopoguerra, negli anni del Boom nacque poi il turismo di massa”.

La curiosità di Linus e Savino è andata sulla trasformazione dei campi agricoli che “arrivavano fino alle spiagge”. “La Viola, attuale viale Ceccarini, era la strada principale che dai campi agricoli raggiungeva il mare”, ha confermato Daniela Angelini.

Linus: “Riccione dialoga poco con le altre città”

Da “riccionese acquisito”, Linus ha osservato che “mi colpisce tanto che Riccione rimanga molto autoctona”, intendendo sottolineare una sorta di isolazionismo cittadino. “I riccionesi sono riccionesi - ha aggiunto - è una città che si mischia poco con le altre”.

“È vero - ha ammesso la sindaca - ma dobbiamo cambiare: oggi questo atteggiamento di chiusura non serve a nessuno. La condivisione è necessaria: credo profondamente nel fare sistema e oggi più che mai è indispensabile”.

Le tragedie

I recenti ricordi sono poi andati alle tragedie che hanno colpito la città negli ultimi mesi e giorni: la morte in stazione delle sorelle Alessia e Giulia Pisanu e quella dell’ex sindaco Massimo Pironi, dell’educatrice Romina Bannini e degli altri cinque ragazzi ospiti del Centro 21. “Questi fatti tragici hanno colpito ma anche unito la nostra comunità che si è stretta attorno al dolore con un forte abbraccio da cui saprà ripartire”.

Linus: “Vorrei essere a Riccione, è il momento più bello” Linus ha poi manifestato il rimpianto di non potere essere “ora lì con voi perché credo che questo sia il momento più bello dal punto di vista climatico”.

“Certamente il clima di questi giorni è meraviglioso, - ha confermato Daniela Angelini – Abbiamo sempre festeggiato i compleanni in una dimensione intima: la storia ha voluto che Riccione diventasse Comune autonomo il 19 ottobre, tra la stagione estiva e le feste di Natale: questo però è speciale, è davvero di tutti: lo dedichiamo ai nostri ospiti e ai nostri ambasciatori. Riccione ha tantissimi ambasciatori in Italia e nel mondo ma, davvero, non c’è nessuno che negli anni ha saputo raccontare la nostra città come te Linus, come la vostra radio. Grazie a nome di Riccione”.