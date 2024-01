Linus vs Cecchetto, il litigio investe la Riviera. "Denigrato quando dissi che la Notte Rosa era obsoleta"

Prosegue lo scontro a distanza, legato a vecchie ruggini del passato, tra Linus e Cecchetto, in cui poi si è inserito anche il figlio del produttore discografico Jody. Venerdì, 5 gennaio, il direttore artistico di Radio Deejay ha scritto una lettera al Corriere della Sera in cui replica alle parole di Cecchetto. E in mezzo ci finiscono anche i battibecchi legati alla Riviera Romagnola e all'organizzazione degli eventi.

Cos'è successo tra Cecchetto e Linus

Ma cos'è successo e perché i due si rispondono a mezzo stampa? Come riportano anche le pagine nazionali di Today tutto è iniziato in seguito al giudizio espresso da Linus sul documentario, andato in oda su Rai1, su Claudio Cecchetto. Il conduttore radiofonico ha definito il docufilm "Pochissimo interessante" e riferendosi a Cecchetto ha poi aggiunto "quanto è fesso quello". Queste parole hanno suscitato sdegno in Jody che su Instagram ha condiviso un video in cui difende il padre e ricordando che è stato proprio Claudio a fondare Radio Deejay. Nessuna offesa nei confronti di Linus che infatti commenta pubblicamente il filmato: "Sei un bravo ragazzo, e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto".

Dopo questo primo confronto ecco che va in scena il secondo. Dopo Jody anche Claudio ha parlato, tramite un'intervista al Corriere della Sera in cui ringrazia pubblicamente il figlio, definendosi un padre molto orgoglioso, e poi sottolineando che "Linus era arrivato nel 1984. L'ho assunto io e lo sottolineo. Linus era un mio dipendente". Sul perché però Linus abbia parlato in tali termini di lui non ha una risposta: "Chiedetelo a lui. Non a me. Perché deve essere chiaro che questi attacchi sono partiti da lui".

La replica, tramite lettera, di Linus

E la risposta di Linus non è tardata ad arrivare. Con una lettera il presentatore ha spiegato le sue ragioni senza mezzi termini. "Cominciamo dalla fine, cioè da questa crocefissione degli ultimi giorni. Non ho risposto al post del figlio di Cecchetto se non scrivendogli direttamente sul suo profilo. Non volevo essere sgarbato e non volevo alimentare una polemica basata sul nulla", inizia così la lettera tramite cui Linus vuole "puntualizzare alcune cose, in particolare in riferimento all’ennesima intervista rilasciata dallo stesso Cecchetto".

"Ho lavorato con lui per dieci anni, lui era il boss, io un ragazzino. A lui devo tutto il mio successo, e l’ho scritto e dichiarato in ogni occasione. Su ogni libro che ho scritto e in ogni intervista che mi hanno fatto, controllate pure. Ma i ragazzini crescono e i boss invecchiano, è la vita, e spesso non dipende dall’età…", si legge ancora.

"In questi trent’anni - ha continuato - non ho mai rilasciato una qualunque dichiarazione contro di lui, mai. Cercatela pure, non la troverete. Al contrario suo, che non ha mai perso un’occasione che fosse una per denigrarmi, compreso darmi dell’hater perché mi ero permesso di dire che la Notte Rosa fosse una cosa obsoleta. Per fortuna lo stesso Sindaco di Rimini intervenne a darmi ragione".

"E veniamo alla pietra dello scandalo, il 'fesso': caro Jody, nel video che hai pubblicato si sente me ironizzare sul flop del programma e Nicola darmi del fesso. E io che rispondo 'no, fesso quello'. Secondo te, come avrei dovuto definire chi fa una puntata celebrativa sui 'nostri anni' e con cura certosina e scientificamente meschina evita per tutto il tempo anche solo di nominarmi? Bastava quello, ma i fessi non sono stati in grado di capirlo. Con immutata stima, come diceva un mio amico".