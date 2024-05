La lista civica si ritrova al bar per parlare di Cannabis. "Non è una riunione di 'fattoni', va legalizzata"

Nella serata di venerdì (24 maggio), alle 21, al Bar Gigi, all’altezza del Bagno 93 la lista civica “Cambiamo Bellaria Igea Marina” a sostegno di Ugo Baldassarri, terrà il secondo evento di presentazione della lista, del programma elettorale e dei suoi candidati. "Abbiamo deciso di ricominciare da Igea, che troppo spesso viene messa in secondo piano e che viene considerata solo quando è comodo - scrive il capolista Jacopo Vasini -. La serata sarà in collaborazione con Antonella Soldo, Segretaria di Meglio Legale, promotrice del Referendum Cannabis 2022 e candidata per la lista Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Nord-Est".

"Il tema della legalizzazione della cannabis è un argomento di attualità e di enorme interesse, basti pensare alle 630.000 firme raccolte per l’ultimo referendum, che magari viene ignorato a causa di dogmi sociali e del bigottismo che ne impedisce anche solo di affrontare una discussione civile sul tema - prosegue Vasini -. Sorridiamo davanti alle prese in giro da parte di chi vede questa serata come una riunione di “fattoni”, ringraziamo per la loro attenzione e li invitiamo a partecipare e qualora avessero tempo, specie se amministrano la nostra città, ad accorgersi dello spaccio e consumo di sostanze ben più pericolose, per danno e dipendenza, all’interno del nostro comune".

"D’altronde come lista civica vogliamo essere i primi portatori dell’idea che il confronto e il dialogo, anche per temi complicati e delicati, sia il primo strumento per fare coerentemente politica: non può esserci palestra migliore che creare un incontro per trattare il tema dell’antiproibizionismo e delle opportunità che attualmente stiamo perdendo. Invitiamo entusiasti, curiosi, scettici e diffidenti a venire alla presentazione, magari cambiamo qualche sfiduciato".