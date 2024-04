La lista "Verucchio Villa Verucchio": "Rendiamo il Golf Club comunale, si può partecipare all'asta"

Il movimento 3V pronto a presentarsi alle prossime elezioni amministrative con la lista Verucchio Villa Verucchio lancia una proposta. "Fra i nostri obbiettivi ambiziosi c'è l'intenzione di rendere il Golf Club, proprietà del Comune di Verucchio. Come? Abbiamo contattato il curatore fallimentare, per partecipare alla prossima asta ed acquisirne la proprietà, rendendolo così un bene della nostra Comunità. Il tutto sarà attuabile istituendo un finanziamento Sportivo a tasso zero, presso l'Istituto per il Credito Sportivo. Contestualmente vogliamo costituire una Cooperativa di Comunità che si occuperà della gestione e della manutenzione del Golf Club. La caratteristica fondamentale dovrà essere quella di occupare ed integrare lavorativamente persone con disabilità e giovani del territorio. Sogniamo in grande per il nostro paese ma la vostra fiducia troverà solide radici per realizzare tutto questo".