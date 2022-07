Prima il diverbio con la moglie e poi l'aggressione ai carabinieri

A dare l'allarme sono stati gli ospiti di un campeggio di Riccione che, nel cuore della notte tra giovedì e venerdì, sono stati svegliati per un animato diverbio tra moglie e marito anche loro in vacanza nella struttura. Poco dopo la mezzanotte, secondo quanto ricostruito, la coppia è "scoppiata" e i due hanno iniziato a litigare furiosamente tanto che i vicini di tenda si sono allarmati e hanno chiesto l'intervento di una pattuglia dell'Arma. Quando i militari sono arrivati sul posto, la presenza delle divise non ha calmato l'uomo poi identificato per un macedone 32enne residente a Bolzano. Il turista ha continuato a dare in escandescenza prendendosela coi carabinieri che, al termine di una zuffa, sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in caserma. Arrestato con le accuse di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, il 32enne ha trascorso la notte in camera di sicurezza mentre due militari dell'Arma sono stati costretti a ricorrere alla cure del pronto soccorso da dove sono stati dimessi con prognosi di 7 e 10 giorni. Processato venerdì mattina per direttissima l'uomo, difeso dall'avvocato Paolo Ghiselli, ha dato dimostrazioni di essere pentito per l'aggressione e rassicurato di voler risarcire i carabinieri rimasti feriti. Il giudice, quindi, ha convalidato il fermo e disposto per il 32enne la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Bolzano.