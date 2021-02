Lite in strada, intervengono i carabinieri e uno dei contendenti fornisce false generalità

Nella serata del 5 febbraio i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, al termine degli accertamenti atti a identificarlo compiutamente, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità” un marocchino 26enne in Italia senza una fissa dimora. I Carabinieri erano intervenuti in via Ravegnani, a causa di un diverbio tra stranieri, dopo aver riportato alla calma gli animi, gli stessi sono stati identificati, chiedendo loro quale fossero le proprie generalità. All’atto della dichiarazione, da parte dello straniero, della propria identità, i militari decidevano di approfondire se quanto affermato corrispondesse al vero, non avendo il soggetto alcun tipo di documento che potesse certificarne le generalità. Gli approfondimenti successivi, consentivano di aver contezza dei dati reali del soggetto, difformi da quanto asserito. Processato per direttissima venerdì mattina, il giudice ha convalidato il fermo e rimesso in libertà il marocchino in attesa della prossima.