Lite tra condomini, condannata la vedova di Lucio Battisti

E' stata condannata a 1 anno e 4 mesi per calunnia, oltre al risarcimento della vittima e al pagamento delle spese processuali, Grazie Letizia Veronese vedova di Lucio Battisti al centro di una querelle giudiziaria che la vedeva contrapposta a una vicina di casa. Al centro della controversia legale l'appartamento riminese che il celebre cantante aveva acquistato nella zona del Grand Hotel e dove amava rifugiarsi con la moglie ed il figlio Luca Filippo per tentare di sfuggire alla folla dei fans. La vicenda era nata inseguito a una contesa tra la famiglia Battisti e i vicini di casa per una finestra condominiale che si affacciava sul terrazzo del cantante, violandone la privacy, da qui la necessità di effettuare alcune modifiche e montare vetri oscuranti. Ne era nata una prima querelle per abuso edilizio che, però, aveva visto il giudice dare ragione alla famiglia dell'artista. In seguito la vicina di casa dei Battisti, che non si era vista riconoscere le sue ragioni aveva nuovamente denunciato la Veronese innescando una controdenuncia da cui è nato il secondo procedimento penale che ha visto la vedova di Battisti perdere la causa.