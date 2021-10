Lite tra due donne, spunta anche un coltello: poi la sorpresa, oltre 6 etti di "maria"

La Polizia interviene per una lite tra donne e scopre oltre sei etti di marijuana. E' successo venerdì sera nella zona di Rivabella, con gli agenti della Volante della Polizia di Stato che hanno arrestato una 21enne, già nota alle forze dell'ordine con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, oltre che essere indagata per minacce e lesioni aggravate. I poliziotti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione di una lite al 112.

Il richiedente riferiva che una sua amica era stata aggredita e minacciata con un coltello da una condomina. La lite tra le due donne sarebbe scaturita pochi minuti prima, verosimilmente per questioni attinenti a cessione di droga. Calmati gli animi e riportata la situazione alla calma, gli agenti hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’appartamento.

Una volta all’interno dell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto numerose tracce di sostanza stupefacente del tipo marijuana: 3 grammi sul tavolo della sala, 11 grammi all’interno di un cassetto e altri 17 all’interno di una scatola. I controlli sono proseguiti all’esterno dell’appartamento, dove nascosti in una siepe sono stati rinvenuti ulteriori 677 grammi di marijuana, il tutto sottoposto a sequestro penale. La 21enne è stata arrestata.