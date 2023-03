Nella lite tra vicini spunta un coltello. Prova a colpire più volte una donna, poi tenta la fuga in stazione

Poteva finire in tragedia una lite tra vicini di casa avvenuta nella giornata di venerdì (24 marzo) a Cattolica. A far scattare una furente lite sarebbe stato un contenzioso in corso da tempo per questioni di vicinato. All’esterno delle abitazioni l’indagato, un uomo italiano, avrebbe tentato di accoltellare, più volte, con un coltello da cucina, una donna che, a suo parere, non avrebbe rispettato la sua proprietà. Fortunatamente nessuno dei colpi inferti ha ferito la vittima che, grazie alla sua prontezza di riflessi, è riuscita a parare i fendenti con la sua borsetta.

Subito dopo l’aggressore l’uomo si sarebbe dato alla fuga rendendosi momentaneamente irreperibile. Sono scattate così immediatamente le ricerche da parte dei Carabinieri che lo hanno rintracciato dopo alcune ore dai fatti alla stazione ferroviaria di Cattolica, in procinto di scappare per non essere arrestato. A questo punto il presunto responsabile è stato condotto in Caserma e a seguito della ricostruzione della vicenda, i militari lo hanno sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio e atti persecutori poiché, in questa fase di indagine preliminare, a suo carico sono emersi gravi indizi di colpevolezza e il concreto pericolo di fuga. Su disposizione dal Pubblico di Ministero di turno della Procura di Rimini, l’uomo è stato portato presso la casa circondariale in attesa di comparire avanti al Giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida del fermo.