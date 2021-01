Litiga col figlio e poi prende a schiaffi i carabinieri, arrestato padre violento

Nella serata della Befana i carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato un 60enne napoletano, domiciliato nella Perla Verde, per resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell'Arma, secondo quanto emerso, erano intervenuti nell'abitazione dell'uomo dove era stata segnalata un'accesa lite in famiglia. Qui la pattuglia del Radiomobile ha trovato padre e figlio intenti a litigare furiosamente e, anche davanti alle divise, gli animi non si sono placati. Al momento dell'identificazione, infatti, il 60enne ha dato in escandescenza contro i carabinieri e dopo averli insultati e minacciati ne ha preso uno a schiaffi. Un atteggiamento che ha fatto scattare immediatamente le manette ai polsi dell'uomo che, portato in caserma, è stato arrestato e processato per direttissima giovedì mattina.

Sempre durante la giornata del 6 gennaio i militari dell'Arma hanno eseguito anche un aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 28enne bolognese ospite di una comunità di recupero. La Corte d'Appello di Bologna, infatti, ha emesso nei conronti del giovane sottoposto ai domiciliari un'ordinanza di carcerazione. Il 28enne, portato in caserma per le pratiche di rito, è stato poi trasferito nel carcere riminese dei "Casetti".