Litiga con la fidanzata, la picchia e la rinchiude in casa. Nell'appartamento della coppia trovato hashish e cocaina

Picchiata e sequestrata dal fidanzato che, geloso alla follia, ha alzato le mani sulla compagna per poi abbandonarla rinchiudendola in una stanza dell'appartamento che condividevano a Bellaria. A fine in manette un 26enne originario di Messina ma residente a Verona che, insieme alla ragazza 24enne anche lei residente nel capoluogo veneto, era venuto a lavorare come pizzaiolo durante la stagione estiva. Secondo quanto emerso, la coppia aveva già avuto dei trascorsi burrascosi proprio a causa della gelosia di lui con la giovane che vessata e umiliata si era confidata con una collega. E' stata proprio quest'ultima, nei giorni scorsi, che non vedendola arrivare sul luogo di lavoro ha iniziato a preoccuparsi. Temendo che le fosse accaduto qualcosa, aveva cercato l'amica per telefono e non avendo risposta aveva contattato il padrone di casa dove la coppia viveva. La collega, insieme al proprietario dell'abitazione, si erano così recati con le chiavi nell'appartamento e dopo diverse scampanellate si erano decisi ad aprire la porta.

Nella casa a soqquadro, rinchiusa in una stanza, avevano così trovato la 24enne in lacrime e col volto segnato dalle percosse. La giovane aveva subito puntato il dito contro il 26enne e, sul posto, oltre al personale del 118 si erano precipitati anche i carabinieri. I militari dell'Arma, dopo aver ricostruito quanto accaduto, erano partiti alla ricerca del 26enne individuandolo poco dopo. Durante la perquisizione dell'appartamento della coppia, inoltre, le divise avevano trovato 100 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina indicate dalla ragazza come appartenenti al fidanzato. Il giovane, quindi, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e detenzione di stupefacenti.

Comparso davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia, il magistrato ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del ragazzo l'obbligo di dimora a Verona. La 24enne, invece, è rimasta a Bellaria per terminare il lavoro stagionale che la vede impiegata come cameriera di sala in un hotel della zona.