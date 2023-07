Litiga furiosamente con la compagna e aggredisce i carabinieri: "Mi dispiace, ero ubriaco"

La furiosa lite con la fidanzata, all'interno dell'hotel che li ospitava, è costata le manette e un turista 44enne arrestato dai carabinieri della Tenenza di Cattolica per resistenza e oltraggio. A dare l'allarme, nella giornata di sabato, è stata la struttura ricettiva che ospitava i due allarmati per i toni accesi della discussione tra la coppia. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'Arma ma, anche davanti alle divise, l'uomo ha continuato a dare in escandescenza prendendosela anche coi carabinieri prima insultandoli e poi aggredendoli fisicamente. Bloccato e ammanettato, durante la perquisizione nelle tasche del 44enne è spuntato un coltello a serramanico e 2 grammi di hashish. Arrestato per resistenza, e denunciato a piede libero per il porto ingiustificato di armi e per possesso di stupefacenti, nella mattinata di lunedì il turista è stato processato col giudice che ha convalidato il fermo per poi rilasciarlo in attesa della prossima udienza.