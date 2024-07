Lo spacciatore si ribella all'arresto e prende a testate i carabinieri

Era arrivato in Italia da pochissimi giorni con un visto turistico ma, invece di trascorrere le vacanze, un albanese poco più che 18enne si era subito messo a lavorare come spacciatore lungo le strade di Riccione. Per lo straniero, tuttavia, le cose si sono messe subito male e, dopo appena 3 giorni, è stato arrestato dai carabinieri della Perla Verde. Per il giovane pusher è stata fatale l'ultima consegna a domicilio, avvenuta nella serata di lunedì, che gli è costata le manette. Il 18enne, in sella a una bici, è stato notato verso le 18.30 da una pattuglia dell'Arma in via Piacenza mentre si dirigeva verso un'auto in sosta. A bordo della vettura i carabinieri hanno riconosciuto un soggetto già noto per problemi legati agli stupefacenti col 18enne che è entrato nell'abitacolo e, dopo aver confabulato col guidatore, gli ha allungato un involucro sospetto per poi allontanarsi in tutta fretta.

I militari dell'Arma hanno inseguito lo straniero per poi fermarlo per un controllo e, l'albanese, alla vista delle divise ha gettato a terra un involucro contenente della droga che è stato poi recuperato e sequestrato e ha opposto una strenua resistenza prendendo a testate un militare. Il ragazzo è stato bloccato e ammanettato e, nel corso della perquisizione, trovato in possesso di 435 euro ritenuti il provento delle precedenti cessioni. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, il 18enne è stato portato in caserma e dopo una notte in camera di sicurezza è stato processato per direttissima difeso dall'avvocato Giuliano Renzi.