Lo spacciatore tenta la fuga in monopattino, inseguito e catturato

Fuga in monopattino per uno spacciatore che, nel tardo pomeriggio di lunedì, è finito nella rete della polizia di Stato. Intorno alle 18.30, infatti, una Volante stava transitando a Miramare quando gli agenti hanno notato l'individuo sospetto che si aggirava nella zona in monopattino alla vista della pattuglia ha cercato di svicolare per allontanarsi in tutta fretta. Un atteggiamento che non è sfuggito alle divise che si sono messe all'inseguimento del veicolo elettrico bloccandolo poco dopo. Prima di essere fermato, l'uomo ha gettato un involucro che è stato recuperato e risultato contenere 5,35 grammi di cocaina. Lo stupefacente è costato le manette a un 40enne albanese vecchia conoscenza delle forze dell'ordine che, portato in Questura, è stato arrestato. Il pusher è stato processato per direttissima martedì mattina.